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今日 21:26 中國財經

中石油中石化就三大盆地開展聯合研究

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中石油(00857)與中石化(00386)公布，就塔里木盆地、準噶爾盆地和四川盆地簽訂聯合研究框架協議，進一步推動高質量勘探與效益開發，加快油氣增儲上產步伐。

框架協議共涉及雙方探礦權81個、總面積約30.58萬平方公里。協議屬於大力提升油氣勘探開發力度7年行動計劃的具體行動，是推動國內油氣行業上游持續健康發展的重要途徑。

兩家公司表示，將充分利用聯合研究契機，加強溝通交流，相互借鑑學習，加大聯合攻關研究力度，實現共享共用共建，攜手推進油氣加快增儲增產，全力保障國家能源安全。

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