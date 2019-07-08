中國財經

評級機構標準普爾發表報告，指中國的信用卡債務快速上升，在6年間，信用卡債務增長超過6倍。

標普指出，內地信用卡債務急增，與亞洲其他地區曾經歷過的信用卡熱潮最終演化成卡債危機的歷史相比較，兩者之間有令人擔憂的相似之處。跟過往情節類似，當前的中國，無抵押消費貸款領域的利潤和行業激烈競爭，正驅使部分貸款機構承擔更高風險。在消費信貸領域，部分行業參與者或將面臨較大信貸損失。

標普全球評級分析師俞靚表示，中國銀行業大舉進軍消費金融業務的同時亦伴隨風險的上升。銀行或金融科技公司使用的信用評分和信貸行為模型，並未經歷消費下行周期的全面檢驗。如今互聯網借貸帶來行業變化，也使得風險呈現出新的特徵。標普預計，無抵押消費貸款領域的小型機構和新進入者可能會激進參與競爭，進一步涉足風險更高的客戶群體。

報告指出，中國的信用卡債務於6年間增長逾6倍，預計未來兩年無抵押消費貸款將以每年20%的速度增長，較過往20%多的增速略微下降。

銀行和一些類型的金融科技公司達成業務合作夥伴關係，也會放大部分銀行的消費信貸資產質量風險，特別是那些無抵押消費貸款業務經驗有限的銀行，或者該類信貸敞口快速擴大但管理由此產生的風險的能力卻不足的銀行。