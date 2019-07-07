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今日 16:18 中國財經

李禮輝:數字貨幣應用或顛覆傳統金融

中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝表示，數字貨幣的廣泛應用，有可能對傳統的金融架構造成顛覆性衝擊。

李禮輝指出，對於金融機構來說，金融科技創新帶來的挑戰將集中表現為成本和競爭力。金融機構的成本包括人力成本、營運成本、風險成本。規模化經營可以造就成本節省、競爭力提高的效應，新技術的成功應用亦同樣可以造就。

他又稱，那些把握數字金融核心技術和應用能力的金融機構，有可能大幅度降低人力成本、營運成本和風險成本，從而獲得超額利潤，同時獲得優於同行的核心競爭力。

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