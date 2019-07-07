中國財經

內地科創板已落實於7月22日舉行首批上市儀式，中國證監會上市公司監管部副主任曹勇接受央視財經訪問，談及有關科創板新股估值水平不算低的市場評論時表示，這是市場化的選擇結果。

對於分拆上市方面，科創板有別於主板的許可，曹勇指出，分拆上市有利於企業內部不同產業的錯位發展，目前中證監正制定上市公司併購重組制度的相關規則。

另外，對於科創板企業的上市之路，曹勇舉例，企業登陸科創板相當於是發出準生證，上市過程則是發出健康證，而持續監管則像是給企業體檢。