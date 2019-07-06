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特朗普批評聯儲局「不知自己做甚麼」

美國非農就業數據遠勝預期，市場料聯儲局本月減息機會降。不過，總統特朗普再施壓，促局方調低利率，並批評儲局「不知道自己在做甚麼」。德國安聯首席經濟顧問埃爾埃里安認為，儲局本月底仍會減息0.25%。此外，特朗普擬提名為聯儲局理事的Judy Shelton認為，歐洲央行推動歐羅貶值，儲局應以減息作應對。

儲局減息可能性降 金價挫逾20美元



美滙呈強，紐約8月期金收市急跌20.80美元或1.5%，每盎斯報1400.10美元，險守1400美元關。

美6月非農新增職位22.4萬個 勝預期



美國勞工部公布，6月非農業新增職位22.4萬個，高於市場預期的16萬個；失業率為3.7%，高於預期的3.6%。

白宮顧問:中美達成貿易協議需要時間



美國白宮貿易顧問納瓦羅對媒體稱，貿易代表萊特希澤已與中國談判代表重新接觸，惟達成協議需時。

減息憧憬降溫 道指低收43點曾挫232



美國減息機會降，道指曾挫232點，收市跌幅收窄至43點或0.16%；標指下滑0.18%，終結過去三個交易日連續創新高局面；納指回吐0.10%。三星電子業績失色，科技股及晶片股捱沽，費城半導體指數回吐0.6%，英特爾回落0.9%，3M瀉1.7%；銀行股為大市帶來支持，高盛揚0.9%。

焦點簡訊

￭ 美國10年期債息止跌回升，重上2厘水平。

￭ 美滙指數尾段彈0.49%，報97.24；英鎊兌美元跌0.45%；歐羅兌美元挫0.49%；日圓兌美元跌0.61%。

￭ 油價走勢反覆，紐約期油收市升0.3%；布蘭特期油漲1.47%。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市跌0.72%。英股挫0.66%；德股回落0.49%；法股倒退0.48%。

￭ 前港督彭定康在英國報章撰文，稱2047年前倫敦有權與北京討論香港情況。

￭ ADR港股比例指數報28611點，較香港低163點。

￭ 金蝶(00268)預期中期盈利按年跌約30%至40%。