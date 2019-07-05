中國財經

A股午後走高，上證指數升4點，深成指升67點。

上證指數現報3009點，升4點或0.15%，最高曾見3013點，漲8點或0.28%，成交1257.81億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9436點，升67點或0.73%，最高曾見9453點，升85點或0.91%，成交1601.53億元。

滬深300指數報3892點，升19點或0.5%；創業板指數報1546點，升13點或0.89%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾4%；有色金屬、金融、化工、煤炭、電力、石油股靠穩；房地產、水泥、鋼鐵股則偏軟。