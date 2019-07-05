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今日 10:45 中國財經

滬指早段在3000點附近爭持

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上證指數早段偏軟，現跌3點，在3000點附近爭持。

上證指數現報3001點，跌3點或0.11%，最低見2990點，跌14點或0.48%，成交642.57億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9395點，升27點或0.29%，高見9404點，升36點或0.39%，成交825.57億元。

滬深300指數報3879點，升6點或0.17%；創業板指數報1539點，升6點或0.43%。

各板塊普遍走軟，房地產、水泥、鋼鐵、石油、電力、有色金屬、化工、煤炭股偏軟；半新股則漲逾3%；金融股靠穩。

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