訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:27 中國財經

發改委研降低基礎設施等資本金比例

放大圖片

發改委等部門據報已於日前開始密集調研，研究適當降低基礎設施等項目資本金比例。

《經濟參考報》報道，發改委正在醞釀新政，聚焦基礎設施融資模式創新，完善投資項目資本金制度，吸引更多民間資本參與重點領域項目建設。

報道指出，與會人士建議，要進一步明確項目資本金制度的適用範圍、資金認定標準、比例設定，以及後續資金管理等問題。

國務院總理李克強今年3月在《政府工作報告》中明確提出，要創新項目融資方式，適當降低基礎設施等項目資本金比例，用好開發性金融工具，吸引更多民間資本參與重點領域項目建設。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。