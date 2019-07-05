中國財經

發改委等部門據報已於日前開始密集調研，研究適當降低基礎設施等項目資本金比例。

《經濟參考報》報道，發改委正在醞釀新政，聚焦基礎設施融資模式創新，完善投資項目資本金制度，吸引更多民間資本參與重點領域項目建設。

報道指出，與會人士建議，要進一步明確項目資本金制度的適用範圍、資金認定標準、比例設定，以及後續資金管理等問題。

國務院總理李克強今年3月在《政府工作報告》中明確提出，要創新項目融資方式，適當降低基礎設施等項目資本金比例，用好開發性金融工具，吸引更多民間資本參與重點領域項目建設。