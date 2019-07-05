內地股市開市後靠穩。
上證指數開市報3004點，跌不足1點或0.02%；現報3005點，升不足1點。
深成指開市報9379點，升11點或0.12%；現報9384點，升15點或0.17%。
滬深300指數開市報3875點，升2點或0.06%；現報3876點，升3點或0.1%。
創業板指數開市報1535點，升2點或0.18%；現報1537點，升4點或0.28%。
各板塊個別發展，半新股漲逾1%；有色金屬、化工、金融、電力股靠穩；房地產、水泥、石油、煤炭、鋼鐵股則偏軟。
今日 09:40 中國財經
內地股市開市後靠穩。
上證指數開市報3004點，跌不足1點或0.02%；現報3005點，升不足1點。
深成指開市報9379點，升11點或0.12%；現報9384點，升15點或0.17%。
滬深300指數開市報3875點，升2點或0.06%；現報3876點，升3點或0.1%。
創業板指數開市報1535點，升2點或0.18%；現報1537點，升4點或0.28%。
各板塊個別發展，半新股漲逾1%；有色金屬、化工、金融、電力股靠穩；房地產、水泥、石油、煤炭、鋼鐵股則偏軟。
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