中國財經

人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿認為，內地今年經濟增速保持6%以上的可能性明顯提高，沒有必要再動用更大的刺激政策。

馬駿接受《新京報》訪問時表示，二十國集團(G20)峰會中美元首會晤達成共識，向全球市場發出積極訊號，消除了中國經濟下半年面臨的一大不確定性，因此今年中國經濟增長保持在6%以上的可能性比此前的機率明顯提高。倘若經濟增速能夠保持在6%以上，失業率保持在5.5%以下的目標就能實現，那便沒有必要再動用更大的刺激政策。

他續稱，目前已經推出的支持性貨幣、財政以及一些其他政策，能夠實現經濟增速達到6%以上、失業率維持在5.5%以下的目標。

馬駿又指，宏觀政策的空間仍然有，但不能說是無限的空間。從貨幣政策看，宏觀槓桿率已經比較高，政策基調還應該是要降槓桿、穩槓桿，不能搞成加槓桿。另外，貨幣政策過於寬鬆的話，可能會對滙率造成比較大的下行壓力。美國正在討論減息，亦為中國的寬鬆創造一定的空間，但寬鬆程度不能明顯強於美國，否則也會導致滙率貶值的壓力。

談及內部金融風險，馬駿表示，其來源很多，但是一個很大的風險就是槓桿過高所帶來的風險，必須要防範。在過去很多年直至2017年，中國的槓桿率處於一個快速上升的過程中，之後經歷去槓桿、穩槓桿的過程，但今年前3個月槓桿率又有開始抬頭的趨勢。因此，在去槓桿的過程當中要保持定力，即經濟政策不能老是被短期的經濟波動綁架。