中國財經

國務院總理李克強表示，全球外商投資在下降的情況下，今年上半年中國的外商投資還在增長，大概在8%左右。中國並不是坐等外資進入，而是要繼續加快市場化法制化的營商環境建設。

李克強出席2019夏季達沃斯論壇與企業家座談時稱，全球化過程中已經形成了不斷在穩定基礎上改進的全球產業鏈，這也是各國比較優勢和國際分工的必然結果。

他指出，全球產業鏈必然形成你中有我、我中有你的態勢，誰的優勢強消費者就有選擇權，全球產業在形成過程中不斷轉移，一部分投資從中國轉移，一部分留在中國並增加投資，這都是正常現象。