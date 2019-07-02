中國財經

A股午後維持偏軟，上證指數跌4點，深成指跌2點。

上證指數現報3040點，跌4點或0.16%，最低見3033點，跌11點或0.37%，成交1889.94億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9528點，跌2點或0.02%，低見9483點，跌47點或0.5%，成交2562.34億元。

滬深300指數報3930點，跌5點或0.13%；創業板指數報1568點，跌不足1點。

各板塊普遍下滑，電力股挫逾1%；金融、煤炭、房地產股偏軟；石油、化工、有色金屬、水泥、鋼鐵股則靠穩。