中國財經

國務院總理李克強出席在大連舉行的第十三屆夏季達沃斯論壇。李克強在致詞中表示，今年上半年中國經濟總體平穩運行，保持在合理區間。

李克強表示，對全球化未來持樂觀態度，甚至充滿信心。當前世界經濟風險有所上升，國際投資貿易增速放緩，保護主義抬頭，不穩定不確定因素增加，都應該積極應對。他又稱，要客觀看待全球化出現的問題，不能產生誤區，不能簡單把發生的問題歸結為全球化本身，還是要促進自由貿易和投資便利化。

李克強指出，中國將堅定不移地推進對外開放，深化製造業開放，兌現汽車領域放寬外資股比措施，鼓勵外資參加製造業領域發展。並指中國製造業已經全面放開，在外資關注的重點領域，將繼續放開股比限制。中國將深化金融業和現代服務業的開放，將原來規定的取消證券期貨壽險外資股比限制，提前至2020年實現。在金融業等服務業領域開放步伐不僅不會停，而且會不斷加快。

李克強又指，擴大債券市場雙向開放，在這一過程中會保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定，中國不會搞競爭性貶值。他還表示，在開放過程中要更加嚴格地保護知識產權。

李克強稱，中國經濟運行保持在合理區間是要有比較充分的就業，城鎮失業率目前還是維持在5%左右的較低水平。中國經濟面臨新的下行壓力，中國經濟外部不穩定因素增多，保持經濟平穩運行難度不小，但已經採取了一系列措施加以應對，保持長期向好的趨勢和基本面不會改變

他指出，中國將繼續保持穩健的貨幣政策，適時預調微調，不會搞大水漫灌強刺激，不會搞對未來產生負面影響的措施。他又指，市場化改革不僅離不開大企業，更離不開中小企業，中國的發展首先還是要保障充分的就業。

李克強表示，要兌現或者落實已經出台的宏觀政策，特別是積極的財政政策在減稅降費方面。在支持中小企業發展中解決融資難融資貴方面，要採取定向降準、降準等措施，今年融資成本要有明顯降低，大力推動有利於民營企業和中小企業的環境。