中國財經

中國商務部綜合司司長儲士家在商務部「一促兩穩」專題新聞發布會上表示，今年首5個月，商務運行主要指標保持在合理區間，呈現總體平穩、穩中有進的良好發展態勢。

儲士家稱，今年內地居民消費平穩增長，對外貿易穩中提質，利用外資穩中有升，對外投資合作有序發展。總體而言，商務平穩發展、結構優化。

他又指，商務部門下一步將按照「六穩」要求；全力做好穩外貿穩外資促消費工作，促進形成強大國內市場，推動全方位對外開放，推進經貿強國建設，加快商務高質量發展，以優異成績迎接新中國成立70周年。