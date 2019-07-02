中國財經

上證指數早段偏軟，現跌1點，深成指則升20點。

上證指數現報3043點，跌1點或0.06%，最低見3033點，跌11點或0.37%，成交1088.27億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9551點，升20點或0.22%，高見9560點，升29點或0.31%，成交1538.67億元。

滬深300指數報3933點，跌1點或0.05%；創業板指數報1574點，升6點或0.41%。

各板塊個別發展，化工、水泥、有色金屬、石油、煤炭、鋼鐵股靠穩；電力、金融、房地產股則偏軟。