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今日 11:07 中國財經

內地上半年百城房價累計漲幅收窄

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中國指數研究院發布6月及上半年百城住宅價格數據，上半年百城住宅均價累計漲幅低位收窄，整體價格趨穩。

數據顯示，6月百城新建住宅價格每平方米14891元(人民幣．下同)，按月上漲0.37%，漲幅較5月小幅擴大0.13個百分點，但仍運行在低位區間，按年漲幅則進一步收窄至3.87%，整體價格較為穩定。累計漲幅來看，上半年百城均價累計上漲1.45%，較去年同期收窄1.19個百分點。

今年上半年，一線城市新建住宅價格累計漲幅處於低位，二三四線城市價格累計漲幅明顯收窄。具體來看，一線城市市場價格累計上漲0.29%，漲幅處在低位區間；二線城市累計上漲2.3%，較去年同期收窄1.92個百分點；三四線代表城市累計上漲2.28%，漲幅較去年同期收窄2.47個百分點，收窄幅度在各線城市中最為明顯，其中逾七成城市累計漲幅有所回落。

從二手房交易市場來看，上半年北上廣深等十大城市二手房均價整體平穩，4月以來按月漲幅略有擴大。上半年，十大城市二手房價格累計微跌0.01%，同期十大城市新房價格累計上漲0.87%，較去年同期收窄0.11個百分點。與新房價格相比，6月的十大城市二手房均價按月漲幅與新房漲幅基本持平。

中國指數研究院指出，今年3至4月商品住宅交易在多種因素下呈現短暫回暖現象，隨即樓市環境收緊預期增強，市場略有降溫，上半年重點城市商品住宅成交規模穩中略降，新房價格表現平穩，但各線城市市場分化更加明顯。

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