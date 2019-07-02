中國財經

人民銀行行長易綱表示，上周末在二十國集團(G20)峰會上，中美貿易談判進展好於預期，為進一步談判提供積極路線圖。

易綱認為，這是一個好結果；也許比預期的要好一點，雖然未來仍然會有困難和不確定性，但總的來說，中美元首為未來制定一個非常有建設性的路線圖。

他又表示，不希望人民幣競爭性貶值。

國家主席習近平與美國總統特朗普在G20峰會期間會談，雙方同意重啟貿易談判。同時，美方不會對中國商品加徵新關稅，亦同意放寬華為的禁令，容許美國企業向後者出售的產品。