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美銀大摩看淡美股 習特會刺激料短暫

大摩美股首席策略師維持美股今年第三季將有調整、回落10%的預測不變，「習特會」結果只有短暫刺激。美銀美林策略師認為，美國向中國貨加徵關稅的負面效應將反映出來。

伊朗證實濃縮鈾庫存突破核協議上限



伊朗外長扎里夫證實，已突破2015年核協議對伊朗濃縮鈾庫存的限制，伊朗的濃縮鈾庫存已突破300公斤上限。

晶片股帶領標指創新高 道指高收117點



「習特會」暫停貿易戰，華為的出口禁令獲華府放寬，美國晶片股帶動標指創盤中新高，收市仍升0.77%；納指上揚1.06%；道指漲117點或0.44%。蘋果攀升1.8%；英特爾和美光推動費城半導體指數急升2.6%。金融股摩通抽高1.6%，高盛都漲1.1%。

人行:防範化解重大風險以維護金融安全



人民銀行表示，要把防範和化解金融重大風險作為維護中國金融安全的重中之重，目前要特別關注外部輸入風險，防止外部衝擊、市場波動傳染，積極防範化解重點機構風險，堅決守住不發生系統性金融風險底線。

林鄭強烈譴責目無法紀行為 對違法行為追究到底



行政長官林鄭月娥今日凌晨4時會見傳媒，對於示威者衝擊立法會大樓，她強烈譴責目無法紀行為，表示對違法行為將追究到底。警務處處長盧偉聰表示，在衝擊過程中共有15名警員受傷，分別遭到液體和氣體襲擊。警方對連串暴力行為予以最嚴厲譴責。

焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段升0.73%，報96.83。

￭ 紐約期金收市報每盎斯1389.3美元，跌1.7%。

￭ 市場憧憬減產協議延長，紐約期油收升1.1%；布蘭特期油漲0.5%。

￭ 歐洲STOXX 600指數升0.78%，其中科技股漲1.9%。德國股市和英股均升約1%，法股漲0.52%。

￭ 蒙牛(02319)售石家莊君樂寶乳業全部註冊資本的51%，總作價40.11億人民幣。