中國財經

人民幣走強，在岸價(CNY)創逾一個半月的新高，收升239點子，中段一度升穿6.83，高見6.8286。

人民幣兌美元在岸價收報6.8444，較上日(6月28日)下午4時30分收報6.8683，大升239點子或0.35%；較晚上11時30分最後成交價6.865，走強206點子。

離岸價(CNH)更曾收復6.82，高見6.8168，截至香港時間下午5時47分，離岸價報6.8481，在岸價報6.8456。

官方今日開出的中間價報6.8716，較上日中間價6.8747，上調31點子。

交易員指出，二十國集團(G20)峰會中美元首同意重啟經貿磋商，提振市場風險偏好，但午後歐羅區疲軟經濟數據提振美元，人民幣間接受影響升幅有所收窄，但短期人民幣或仍有一定上行空間。

另有交易員認為，周末中美元首會晤結果較市場預期樂觀，包括可能鬆綁的華為禁令，但後續談判進程仍未可知，鑑於此前中美談判的反覆，在有實質性結果落地前，人民幣升幅料受限。離岸及在岸價風險逆轉指標看，人民幣貶壓持續回落。

國家主席習近平與美國總統特朗普在G20峰會期間會談，雙方同意重啟貿易談判。同時，美方不會對中國商品加徵新關稅，亦同意放寬華為的禁令，容許美國企業向後者出售的產品。