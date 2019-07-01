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今日 14:11 中國財經

台股漲1.53% 收報10895點

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台灣股市高收，加權指數收報10895點，升164點或1.53%。

台股今早高開90點後，升幅隨即擴大，最高見10914點。其中，半導體股漲逾3.65%，電機股亦漲逾3.04%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要由於美國總統特朗普與中國國家主席習近平宣布恢復中美貿易談判、雙方暫停加徵新關稅，以及美國對華為限制鬆綁，「習特會」成果優於市場預期，消息刺激科技電子類股領漲大市。

個股方面，重磅股大立光甫開市便漲停至收市，台積電漲3.97%，鴻海漲2.58%。

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