中國財經

財新中國6月製造業採購經理指數(PMI)重返收縮區間，4個月來首次低於榮枯分界線，且創5個月新低，顯示隨着中美貿易衝突再度升級，且前景充滿不確定，製造業信心受創，內需也顯現疲態，外需仍在萎縮，但一定程度受到「搶出口」的支撐。

財新/Markit聯合公布，經季節性調整的6月中國製造業PMI錄得49.4，低於市場預期的50，亦低於5月0.8個百分點。其中，新訂單指數回落至臨界線下方的48.8，為5個月來首次跌破50。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，6月中國製造業景氣度明顯下降，經濟進一步承壓，內需明顯收縮，外需仍受「搶出口」因素支撐，企業家信心快速下滑。逆周期政策的進一步發力十分必要，新基建、高技術製造業及消費等可能成為政策的主要抓手。

數據顯示，6月新訂單和新出口訂單均降至榮枯線之下，前者為5個月來首次，後者為兩個月來首次，鍾正生指出，新出口訂單指數雖然在50以下，但仍高於去年4月至12月的均值，考慮到中美貿易關係仍充滿不確定，出口商搶出口可能是支撐該指數的主要原因。

產出指數亦跌破50，為5個月來首次且為5個月最低，就業指數仍低於50，但最近3月水平較為接近。反映製造業者對未來12個月前景預期的產出預期指數再創紀錄新低，這主要出於對中美貿易衝突的擔憂。

庫存方面，採購庫存指數微升，略高於榮枯線，但成品庫存指數連續半年處於收縮區間，表明製造業補庫存意願不高；價格方面，投入和出廠價格均在50上方，分別為7個月和3個月的高位，鍾正生指出，由於供給側結構改革，工業品價格保持穩定。