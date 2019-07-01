訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:18 國際財經 中國財經

庫德洛料中美短期內仍無法達貿協

放大圖片

中美同意恢復貿易磋商，白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)形容，這是非常重要的事，但預料兩國短期內仍然無法達成協議。

庫德洛接受霍士新聞訪問時指出，中美在今年5月初已就一項新的貿易協定達成九成共識，但談判隨後破裂，且僵局一直持續了7周，相信餘下的一成可能是最艱巨。

他解釋指，中美目前仍有很多尚未解決的議題，包括網絡攻擊、中國要求美國企業轉讓技術、北京政府對本國公司的補貼，以及美國向華為出售技術產品等。

庫德洛補充道，相信談判將會持續一段相當長的時間。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。