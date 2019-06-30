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墨西哥外長埃布拉德(Marcelo Ebrard)今日展開為期3天的訪華行程，希望加強與中國的經貿聯繫，增加對中國的出口，並吸引來自中國更多的投資。

埃布拉德代表墨西哥總統奧夫拉多爾，出席日本大阪舉行的二十國集團(G20)峰會，他周六在大阪表示，這次峰會期間很多國家對到墨加哥投資表達興趣，當中以來自中國的興趣尤為清晰。墨國將以加強與華聯繫為此行首要目標。

去年墨西哥進口的中國貨總值約835億美元，但出口到中國的貨品僅74億美元。他希望增加對中國的出口，並吸引更多中國投資。