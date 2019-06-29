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國家主席習近平與美國總統特朗普，結束在大阪的會談。中央電視台報道，中美元首同意，在平等及互相尊重的基礎上，重啟兩國經貿磋商，

新華社引述習近平指出，中方有誠意與美方繼續談判，管控分歧，但談判應該是平等，體現相互尊重，解決各自合理關切。在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益，中美之間的分歧終歸是要通過對話磋商，尋找彼此都能接受的辦法解決。特朗普則表示，美方希望通過協商，妥善解決兩國貿易平衡，為兩國企業提供公正待遇，希望中方能從美國增加進口，美方願意與中方達成彼此都可接受的貿易協議。

美方表示，不再對中國出口產品加徵新關稅。特朗普在會面後稱，與習近平的會談非常好，比他預期好，認為中美正重回軌道。美方會在日本時間下午3時半發表聲明。另外，中方希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流。

此外，習近平亦在會上闡述中方在台灣問題上的原則立場。報道引述特朗普表示，重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。

習近平又在會上重申，中方在北韓問題的原則立場，表示中方支持美國及北韓領導人保持對話接觸，希望美朝雙方顯示靈活，相向而行，盡快重啟對話，找到解決彼此關注的辦法。中方願為此繼續發揮建設性作用。特朗普則表示，美方重視中方在朝問題上的重要作用，願意同中方保持溝通協調。