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「習特會」前夕剛好是港股半年結，恒指在「六絕月」最後一個交易日偏軟，收報28542點，下跌78點(0.28%)，成交僅717.8億元。整個6月份，恒指累計反彈1641點(6.1%)，為2019年1月以來最好的單月表現，這或許是拜「五窮月」勁挫近一成、基數較低所賜。不過，即使有A股正式「入富」刺激，6月日均成交僅821.6億元，屬今年新低。

投資者審慎「入市」的同時，恒指短線走勢確實漸見好轉。以技術走勢來看，恒指從6月4日低位26671點見底回升，至6月24日高見28634點，錄得近2000點升幅。期間14天RSI都與恒指呈相同走勢，出現一頂高於一頂形態，由谷底的24.28，反覆爬至50中軸，進而攀上「山頂」62.44；最新讀數雖然跟恒指同步回落至59.68，仍處偏強卻未致超買的位置。

港股短線市寬(3天線高於18天線比率)也發出類似訊號，該指標早於5月中觸底，與恒指出現牛背馳走勢，並於上周進一步收復闊別兩個多月的50%強弱分界線，意味整體港股有一半以上股份短線勢頭向好，市底明顯相對早前好轉。

此外，投資者在過去一個月更願意承擔風險，附【圖】所見，透過恒生綜合指數成分股編製的恒綜高啤打指數(成分股啤打值高於1.2)，6月累升達6.9%，不單跑贏恒指的6.1%漲幅，更遠遠拋離恒綜低啤打指數(成分股啤打值低於0.8)的1.2%，反映中美兩國元首於日本大阪G20峰會見面前，投資者觀望氣氛濃厚，惟風險胃納並非全面收縮。

事實上，自美國總統特朗普落實在G20峰會與中國國家主席習近平會面，帶動恒指於6月19日重越28000點後，可發現市場資金轉向進取，選擇泊入潛在回報與風險都相對較高的中小型股之上。過去一個半星期，恒指中型股及小型股指數分別上漲1.51%及1.56%，表現稍勝大型股指數及恒指的1.27%及1.21%升幅。

萬眾期待的「習特會」於周六(29日)早上舉行，對港股投資者而言算得上是略佔優勢，事關7月1日假期休市，股民大可視乎內地及美國股市周一的反應再作部署。

值得留意的是，恒指從低位反彈，於6月10日收復10天線後，除6月14日外，每個交易日都企在10天線上報收，因此若恒指守穩10天線(現處28203點)，並突破去年從歷史高位回落至今的成交量密集區頂部約28800點水平阻力，有力回補5月初的下跌裂口29678點之餘，甚至可向上挑戰29900點蟹貨區底部。相反，10天線一旦不保，有機會下試早前上升裂口27584點支持。換句話說，若「習特會」沒有出乎意料的消息，恒指將維持在上下兩個裂口約2000點之間徘徊。

信報投資研究部

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