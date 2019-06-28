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法國通訊公司認為，有關華為的規定將使5G的推出步伐放緩。

法國《費加羅報》引述電話公司Orange、Bouygues Telecom、Free和SFR致監管機構的一封信報道，上述運營商表明擔心與華為相關法律的後果。

根據相關法律，通訊商在安裝網絡設備前，必須獲得政府批准。電訊商指出，這將減慢網絡部署的步伐，希望修改部署5G網絡時公司的義務。

法國國家安全與資訊總署早前表示，將以安全為首要原則，即使華為手機設備支援該國5G網絡，政府亦會禁止華為手機存取用戶位置等敏感資訊。