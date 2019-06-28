中國財經

摩根士丹利據報對旗下中國合資證券公司的持股，有望於今年下半年過半。

大摩正計劃將與華鑫證券成立的合資公司的持股比重，從49%提高至51%。路透引述消息人士稱，該合資公司數月前已向中國證監會提交調整持股的計劃，有待監管機構批准。

消息指出，這項計劃可望在今年下半年批准，最快第四季落實。

一旦獲得批准，大摩將和競爭對手滙豐控股(00005)、摩根大通、野村控股、以及瑞銀集團一樣，依據2017年11月放寬後的規定，擁有中國證券合資事業的控股股權。