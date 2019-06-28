中國財經

國家主席習近平於日本大阪二十國集團(G20)峰會發表講話，稱中國將推出5大舉措，加快形成對外開放新局面。

習近平在G20峰會就世界經濟形勢和貿易問題，發表題為《攜手共進，合力打造高質量世界經濟》的講話。他表示，內地會進一步開放市場，在即將發布2019年版外資准入負面清單，進一步擴大農業、採礦業、製造業、服務業開放。同時新設6個自由貿易試驗區，增設上海自由貿易試驗區新片區，加快探索建設海南自由貿易港進程。

第二項舉措是主動擴大進口。中國將進一步自主降低關稅水平，努力消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進口環節制度性成本，辦好第二屆中國國際進口博覽會。

內地會持續改善營商環境。明年1月1日實施新的外商投資法律制度，引入侵權懲罰性賠償制度，增強民事司法保護和刑事保護力度，提高知識產權保護水平。

第四項措施是全面實施平等待遇。內地將全面取消外資准入負面清單之外的限制。准入後階段，對在中國境內註冊的各類企業平等對待、一視同仁，建立健全外資企業投訴機制。

最後是大力推動經貿談判。中方將推動早日達成區域全面經濟夥伴關係協定，加快中歐投資協定談判，加快中日韓自由貿易協定談判進程。

習近平又稱，國際金融危機發生10年後，世界經濟再次來到十字路口。保護主義、單邊主義持續蔓延，貿易和投資爭端加劇，全球產業格局和金融穩定受到衝擊，世界經濟運行風險和不確定性顯著上升，國際投資者信心明顯不足。他建議與會國家，大力推進結構性改革，又提到中國提出的「一帶一路」倡議，目的就是動員更多資源，讓更多國家和地區融入經濟全球化。