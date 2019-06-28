中國財經

「習特會」前夕，A股在今年上半年最後一個交易日下滑，上證指數收跌17點。兩市成交合計縮減近13%至4155億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計跌0.77%。6月滬指升2.77%，扭轉連續兩個月的跌勢；今年次季挫3.62%；上半年則累漲484點或19.45%。

上證指數今早低開4點，其後跌幅擴大，全日收市報2978點，跌17點或0.6%，中段一度下挫35點或1.19%，低見2961點，成交1836.42億元。

深成指亦反覆走軟，收市報9178點，跌61點或0.66%，最低見9126點，挫112點或1.22%，成交2318.72億元。

深成指6月累升2.86%；第二季跌7.35%；上半年則累漲1938點或26.78%。

滬深300指數報3825點，跌9點或0.24%；創業板指數報1511點，跌13點或0.9%。

各板塊普遍走弱，石油、鋼鐵、化工、煤炭股挫逾1%；房地產、有色金屬、金融股偏軟；水泥、電力股則靠穩。

二十國集團(G20)峰會今天於日本大阪揭幕，峰會最受全球關注的議題之一，是中美領袖將於明日早上舉行會談處理貿易戰問題。有外電報道，國家主席習近平計劃對美國總統特朗普開出貿易談判三大條件，包括解除對華為禁令等，但路透引述華府高級官員報道稱，美國不大可能同意解除對華為的禁令。

美國總統特朗普表示，若不能達成貿易協議，將對中國貨徵收額外關稅，對剩餘中國商品加徵的關稅稅率可能是10% 。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦表明，中美貿易會談不設先決條件，重申如有必要，美國可能對中國貨實施加徵關稅的措施。