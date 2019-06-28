中國財經

《人民日報》指出，美方又一次在關鍵時刻拿出極限施壓手段，破壞平等對話氣氛，解決中美經貿問題的任何一次機遇之窗，都不是以霸凌行徑所能夠獲得的。

對於二十國集團(G20)領導人峰會前夕，美國一些人釋放的令人失望的訊息，《人民日報》署名五月荷的文章稱，美國一些人用威脅口氣議論能否同中方達成經貿協議，聲稱達不到目的就對中國商品加徵「非常大量的」關稅；中美經貿摩擦一年多的風風雨雨、波波折折，竟然還不足以讓美國一些人認識到，威脅是徒勞的，高壓沒有意義。

評論稱，美國政府單方面挑起對華經貿摩擦、一再加徵關稅，這種做法根本解決不了問題，過去不行，現在不行，將來也同樣不行。

評論又奉勸美國一些人，認真想一想來自美國社會各界和廣大民眾的同聲反對和強烈譴責，認真聽一聽二十國集團平台上來自國際社會共同抵制保護主義和霸凌行徑的主流聲音。國際社會愈來愈清楚地看到，高高站在全球產業鏈最頂端、佔盡全球市場利益的美國，如今已經被美國經貿政策包裝出貪得無厭的模樣，毫無底線，更無擔當。美國一些人沒有見識、沒有理智更不講道義，執意跟世界約架、打架，卻不明白美國也是世界的一部分，荒謬至極。

評論強調，即使中美經貿摩擦走勢存在不確定性，但無論面對多大挑戰，中國都能夠從容淡定、踏實穩健做好自己的事情，有足夠能力奉陪到底。