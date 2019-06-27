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中美元首將於本港時間周六在日本大阪會面，據報中國將向美國提出一系列條件，包括堅持要美國解除所有對華為的禁令。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)回應有關報道稱，中美貿易會談不設先決條件，又重申如有必要，美國可能對中國貨實施加徵關稅的措施。

庫德洛周四在白宮接受霍士新聞(Fox News)訪問時作出上述表態，表示中美元首會晤前，兩國並無達成具體協議。對於有報道指北京將向華盛頓提出多項先決條件，他直指這些消息屬於「見鬼」的假新聞，大家應該觀望兩國領袖的會晤能達成甚麼成果，不應事先作猜測或者預料。

二十國集團(G20)峰會將於本周五及周六在日本大阪舉行，白宮表示，美國總統特朗普與國家主席習近平，將於本港時間周六上午10時30分，在日本大阪會面。

《華爾街日報》引述中國官方人士稱，北京政府料提出一系列條件，包括堅持要美國解除所有對華為的禁令，並希望美方解除所有對中國貨品徵收關稅，並放棄迫使中國購買美國更多的產品。

較早前，美國總統特朗普向媒體表示，若不能與中國國家主席習近平達成貿易協議，他將對中國貨徵收額外關稅，對剩餘中國商品加徵的關稅稅率可能是10% 。

庫德洛最新解釋稱，對於美國現時在中美貿易談判中所處的情況，特朗普感到相當滿意，在必要的時候，華府可能啟動對中國加徵額外關稅的行動。