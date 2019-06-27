中國財經

外管局公布，截至今年3月底，中國銀行業對外金融資產1.17萬億元(美元‧下同)，對外負債1.33萬億元，對外淨負債1641億元，較去年底下降9.44%。

在銀行業對外負債中，存貸款負債7342億元，債券負債2011億元，股權等其他負債3942億元，分別佔銀行業對外負債的55%、15%和30%。分幣種看，人民幣負債分別佔32%、39%和29%。

至於對外金融資產中，存貸款資產8583億元，債券資產1501億元，股權等其他資產1571億元，分別佔銀行業對外金融資產的74%、13%和13%。