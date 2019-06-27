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今日 15:55 中國財經

商務部:中美正溝通為大阪元首會晤做準備

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中國商務部新聞發言人高峰表示，目前中美雙方團隊正在溝通，為大阪的元首會晤做好經貿方面的準備。他強調，貿易戰沒有贏家，最終損害的是美國企業和消費者。

高峰表示，6月24日雙方通話，同意繼續保持溝通，關於通話的具體其他內容，沒有細節可透露。雙方經貿團隊在24日通話後繼續保持聯繫和溝通。

他指出，不少美國企業與中國企業在長期合作中已經形成緊密的定制關係，這說明合作是中美雙方唯一正確的選擇，希望美方能夠充分聽取業界的普遍呼聲，摒棄錯誤做法。

他又稱，希望美方公平對待中方企業，敦促美方立即取消對華為等中國企業的打壓和制裁，推動中美經貿關係健康穩定發展。

高峰指出，中方一貫反對美方濫用出口管制措施的做法，在全球化的今天，美方的貿易霸凌主義最終傷害的是自己的企業和消費者。

他表示，今年以來47家中國企業或機構，先後被美方納入所謂的出口管制清單，美方濫用出口管制措施的做法違背市場競爭，干擾兩國正常的科技交流和貿易往來，中方敦促美方立即停止錯誤做法，回到合作的軌道上來。

他又稱，中國一貫反對單邊加徵關稅的手段，對那些有助於管控分歧、防止貿易摩擦升級的行動表示歡迎；中方歡迎各國投資者繼續進入並拓展中國市場，中國也將營造公平透明可預期的環境。

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