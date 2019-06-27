中國財經

畢馬威發布《2019年中國首席執行官展望報告》指出，雖然全球經濟前景不穩及中美貿易關係持續緊張，但中國首席執行官(CEO)對企業自身的增長前景仍充滿信心，並相信公司在不明朗環境下仍能保持穩健表現。

報告根據全球CEO調查編撰，調查共訪問來自全球多個行業的1300名CEO，其中125名受訪者所屬企業的總部設於中國和香港。

調查發現，自去年以來，中國CEO對所在企業的信心水平由90%上升至94%，有98%受訪者預期企業的營業收入將會錄得增長，另外有96%計劃於未來三年增聘人手。

然而，對全球經濟增長有信心的中國CEO數目有所減少，表示對全球經濟前景有信心或非常有信心的受訪者不足一半，只有48%，少於去年的76%。就中國經濟而言，超過四分之三的受訪中國CEO（77%）表示，對國家的發展前景有信心或非常有信心，高於去年的71%。

調查亦發現，中國CEO對併購的興趣有所增加，85%受訪者指有較大或中等興趣在未來三年進行併購交易，比例高於去年的76%。

畢馬威中國及亞太區主席陶匡淳表示，在與中國CEO的交流中，可清楚看出他們認同中國應該持續向高附加值經濟轉型，而且他們很支持有助於促進這個轉型過程的措施。