中國財經

A股午後維持升幅，上證指數漲近1%。

上證指數現報3004點，升28點或0.96%，最高見3011點，漲35點或1.18%，成交1301.21億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9257點，漲134點或1.48%，高見9274點，漲151點或1.67%，成交1654.64億元。

滬深300指數報3845點，漲50點或1.34%；創業板指數報1526點，漲21點或1.44%。

各板塊幾乎全線上揚，金融、水泥股漲逾1%；鋼鐵、化工、房地產、煤炭、有色金屬、電力股靠穩；僅得石油股偏軟。