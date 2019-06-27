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今日 13:05 中國財經 國際財經

中美傳G20前就貿易休戰達初步協議

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中美據報已就關稅休戰以重啟貿易磋商達成初步協議。

《南華早報》報道引述消息人士報道，在中美領導人本周六於日本大阪二十國集團(G20)峰會期間會晤之前，雙方已同意兩國貿易摩擦暫時停火。

報道指出，相關細節將在「習特會」前宣布，預計這一初步協議將暫停美方對價值3000億美元的中國商品加徵25%關稅。據悉，協議細節將採取同步發布新聞稿方式公布，並不會以聯合聲明方式公布。

消息又指出，中國國家主席習近平與美國總統特朗普會面的條件，是美國政府同意這項暫時停火協議。但特朗普仍有可能改變主意。

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