中國財經

A股早段走高，深成指現升近1%。

上證指數現報2993點，升17點或0.59%，最高見3011點，漲35點或1.18%，成交808.95億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9205點，升82點或0.91%，高見9274點，漲151點或1.67%，成交1010.28億元。

滬深300指數報3828點，升34點或0.9%；創業板指數報1518點，升13點或0.92%。

各板塊幾乎全線上揚，金融股漲逾2%；半新股漲逾1%；水泥、化工、鋼鐵、房地產、電力、煤炭、有色金屬股靠穩；僅得石油股偏軟。