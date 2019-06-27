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今日 08:26 國際財經 中國財經

羅斯:美冀與華達成合理貿易協議

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美國商務部長羅斯表示，在中美貿易爭議上，美方不是尋求取得勝利，將對方按在地上擊倒，而是希望達成一份合理的協議，包括令北京限制被濫用的科技政策、購買更多美國貨、縮窄美國對華貿赤等，而最困難的是確保中國履行承諾。

他指出，中國正進行一些不適當的行動，美方必須停止，假如能夠調整兩國之間的貿易不平衡，對雙方來說都是合理。

較早前，美國總統特朗普表示，假如他與中國國家主席習近平未能達成貿易協議，他將會對中國商品徵收額外關稅，又認為中方知道美方需要什麼，才能達成貿易協議。

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