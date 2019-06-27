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FAA發現波音737 MAX潛在新危險

美國航管局(FAA)據報發現波音737 MAX飛機一個新的潛在危險，料波音須更多時間解決有關安全問題，始能獲准復飛。

控美企偷商業機密 華為敗訴



華為入稟美國加州地院，指稱美企CNEX Labs偷取其商業機密，以助其設計一款晶片控制技術。法院判華為敗訴。

特朗普:倘貿談不成 將對剩餘中國貨徵稅



美國總統特朗普向傳媒稱，若不能與中國國家主席習近平達成貿易協議，他將對中國貨加徵關稅，可能對剩餘中國商品加徵10%稅率。對沖基金經理巴斯預期，習特會難有成果，華府或向中國加徵關稅。

美光撐納指高收0.32% 道指漲百點倒跌



美國財長努欽形容中美貿談已解決九成問題，最終可望完成。加上傳晶片商美光恢復向華為供貨，股價飆逾13%，帶領費城半導體指數急漲超過3%，科技股推動納指升0.32%；道指早段曾漲111點，但收市倒跌11點或0.04%；標指同樣回吐0.12%，科技指數抽高1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月耐用品訂單按月降1.3%，市場預期降0.1%。

￭ 特朗普:本周亞洲行程不會晤北韓領袖金正恩。

￭ 美元從3個月低位反彈，美滙指數尾段升0.1%，報96.23。

￭ 比特幣升超過20%，飆上18個月高，曾見13811.14美元，尾段報13806.83。

￭ 金價由6年高位回落，收跌3.3美元或0.2%，每盎斯報1415.4美元。

￭ 美國原油庫存上周減少1280萬桶，紐約期油收市升2.7%，布蘭特期油漲2.2%。

￭ 英國股市收跌0.08%；德股升0.14%；法股回落0.25%。

證監與廉署搜查兩保薦人公司



廉署在行動中拘捕港交所上市部首次公開招股審查組一名前聯席主管及兩名與他相關的人士，懷疑他們在兩宗上市申請審批過程中涉貪及公職人員行為失當。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28363點，較昨日恒指收市高水141點。

￭ ADR港股比例指數報28294，較港收市高73點。

￭ 會德豐地產將軍澳GRAND MONTARA周六悉售504個單位，消息稱截至昨晚累收逾6600票，超購12倍。

￭ GMT Research發表報告，質疑信義玻璃(00868)派息的資金來源，指存在「欺詐跡象」、盈利無法核實。信義玻璃發公告強烈否認。

￭ 平安(02318)本月第5次A股回購，周三回購197.74萬股，涉資1.71億人民幣。

￭ 保利協鑫(03800)旗下間接非全資附屬以代價24.91億人民幣，售新疆協鑫31.5%股權。

￭ 愛高(00328)全年虧損5.63億元，不派末期息。