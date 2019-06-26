港股直擊 中國財經

港股今日低開高收，恒指低開139點後，曾挫200點，低見27985點，十天線(約27925)上方見支持，午後曾升82點，最終收報28221，升36點或0.13%，成交縮至648.35億元。

北水淨入增至15.13億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水大手掃內銀，工行(01398)錄淨買入4.69億元；建行(00939)錄5.93億元淨買，招行(03968)有1153萬元淨賣。

醫藥股今日領前大市，石藥集團(01093)有2592萬元淨買；中國生物製藥(01177)有3742萬元淨買。不過，金斯瑞生物科技(01548)有279萬元淨走。

其他藍籌股方面，騰訊(00700)有2182萬元淨入；神華(01088)有1.28億元淨買。

北水續沽內險，國壽(02628)錄2.19億元淨走，平保(02318)則有1.19億元淨沽；太平(00966)也錄8375萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：維他奶(00345)有8406萬元淨入；山東黃金(01787)有6495萬元淨入；遭沽空機構跟進狙擊的波司登(03998)有1436萬元淨入；內房萬科(02202)全日錄5612萬元淨入；廣發証券(01776)有1906萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、工行、騰訊、神華、國壽、平保、石藥集團、太平、山東黃金及維他奶。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 波司登、建行、招行、萬科、山東黃金、中生製藥、國壽、廣發証券、金斯瑞及騰訊。