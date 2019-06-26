中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌46點子，創一周新低，中段一度跌穿6.89，低見6.8950。

人民幣兌美元在岸價收報6.8855，較上日下午4時30分收報6.8809，跌46點子或0.07%；較晚上11時30分最後成交價6.8786，走弱69點子。

離岸價(CNH)亦曾失守6.89，低見6.8916，截至香港時間下午5時57分，離岸價報6.875，在岸價報6.8729。

官方今日開出的中間價報6.8701，較上日中間價6.8580，下調121點子或0.18%，創5月20日以來最大調弱幅度。

交易員指出，聯儲局減息預期降溫推升隔晚美元，中間價承壓；G20峰會中美元首會談前景不明仍影響市場情緒。盤後美國財長努欽對中美談判前景的樂觀言論提振市場氣氛，人民幣快速揚升，但機構追高意願不強，人民幣升幅收窄。

另有交易員認為，此次中美元首會談前人民幣滙率料延續寬幅上落，選擇方向的可能性並不大；中短期看，美元或已步入下跌通道，這在一定程度上緩解人民幣貶壓。

美國財長努欽指出，美國和中國已經接近達成貿易協議，中美貿易協議已完成約90%，有信心總統特朗普和中國國家主席習近平可以在即將於本周末舉行的二十國集團(G20)會議上，就貿易談判取得進展。