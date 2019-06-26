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今日 16:18 中國財經

滴滴出行與南網電動達戰略合作

滴滴出行宣布，與南方電網旗下南網電動簽訂戰略合作協議，雙方將在拓展按需充電網絡、新能源汽車服務等領域開展合作。

此次合作之後，小桔車服旗下的小桔充電將與南網電動旗下充電平台進行互聯互通，實現雙平台運營，提高車主充電體驗。

南網電動汽車公司服務平台接入的充電樁近10萬台；覆蓋了粵港澳大灣區和廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區主要城市。同時，截至目前，南方電網累計投資31億元人民幣建設充電樁約2.3萬個，今年還將新建超過1.2萬個充電樁。

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