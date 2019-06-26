中國財經

上證指數午後偏軟，現跌3點，深成指則升16點。

上證指數現報2978點，跌3點或0.12%，最低見2958點，跌23點或0.79%，成交1344.7億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9134點，升16點或0.18%，高見9164點，升46點或0.51%，成交1743.07億元。

滬深300指數報3797點，跌3點或0.09%；創業板指數報1507點，升8點或0.58%。

各板塊個別發展，有色金屬股挫逾1%；金融、電力、房地產、鋼鐵、煤炭股偏軟；石油股則漲逾1%；水泥、化工股靠穩。