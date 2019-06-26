中國財經

中美元首將在二十國集團(G20)會議期間會晤，中國官方媒體《環球時報》發表社評文章稱，中美有接觸就是好事，把誠意和平等原則放到談判桌上是兩國克服最後障礙的關鍵條件。

文章指出，中國決不會用無原則的讓步換取經貿戰休兵，中美由於利益分歧產生立場差距，但並非阻止兩國恢復實質性磋商的關鍵障礙，因為合作能夠產生利益。

文章稱，中美顯然都不願意讓貿易戰長期持續下去，對於美方希望中美貿易朝着平衡的方向調整，美方的知識產權得到更多的尊重等，中方是理解的，也有與美共同解決這些問題的意願。中美應當以中國有能力實際操作的方式推動改進。

文章表示，就貿易說貿易，中美是不難取得進展的。把貿易搞成政治，那就是另一回事了。希望G20峰會期間能出現好的勢頭，中美能夠就解決彼此分歧達成進一步的共識，但如果達不成，中國社會也不會過度失望。

文章並稱，中國的原則和底線是清楚的，比較飄忽的是美方。之前談判破裂，在於美方以關稅壓力為槓桿要求中方完全接受他們的條件，甚至為此要越過中國國家主權的邊界，這是中方決不能答應的。

文章指出，中國為了捍衞主權的完整將會不惜代價，而且做出的準備是，美國也會為了它的霸權不惜代價，雙方進入一場持久的經貿對抗。