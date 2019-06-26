中國財經

A股早段回穩，上證指數現升1點，深成指升33點。

上證指數現報2983點，升1點或0.05%，最高見2986點，升4點或0.16%，成交781.15億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9151點，升33點或0.37%，高見9164點，升46點或0.51%，成交1031.3億元。

滬深300指數報3805點，升4點或0.11%；創業板指數報1508點，升9點或0.65%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾2%；石油股漲逾1%；水泥、化工、煤炭、鋼鐵股靠穩；有色金屬、金融、房地產、電力股偏軟。