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指監管有問題 中國傳禁加拿大肉類進口

有中國駐加拿大使館職員據稱，中國周三起禁止所有加國肉類產品進口，原因是發現一些偽造的獸醫健康證明文件，顯示加國監管不嚴謹。

FedEx警告2020年業績或受貿戰拖累



聯邦快遞(FedEx)第四季按年轉淨虧損19.7億美元；集團警告，全球貿易環境不明朗，以及集團沒有與亞馬遜續約等因素，2020年業績可能受損。

美國:「習特會」冀為重啟貿談鋪路



路透引述美國政府高級官員稱，中美元首本周舉行會面的目標，是要讓兩國重新啟動貿易協議談判，雙方很可能達成有關目標。

鮑威爾未為減息提供方向 強調聯儲局獨立運作



美國總統特朗普近日批評聯儲局不肯減息，主席鮑威爾強調局方的「獨立」角色應該得到保持，暗示不會屈服於政治壓力；他重申，局方改變政策前需觀望整體形勢，不適宜基於短期或過渡因素而採取過度反應。另外，聖路易聯儲總裁布拉德稱，若情況維持現狀，他不支持儲局7月減息半厘，減息四分之一厘已是過於「保險」做法。

鮑威爾為減息憧憬降溫 道指低收179點



投資者相信本周「習特會」取得成果的機會看低一線，加上鮑威爾為減息憧憬降溫，拖累美股道指收市下滑179點或0.67%，為「三連跌」，盤中最多挫199點；標指跌0.95%；納指回落1.51%。科技股表現差，微軟挫3.16%，蘋果、英特爾和思科跌幅介乎1.52%至1.92%。波音倒退逾1%。

外圍焦點簡訊

￭ Conference Board美國消費信心指數6月跌至121.5，遜預期。美國5月新屋銷售跌7.8%，差過預期。S&P Case-Shiller全國樓價指數4月按年升3.5%，低於3月升幅；20大城市樓價指數按年升幅收窄至2.5%。

￭ 房產商Lennar第二季獲利4.215億美元，多於去年同期；集團預測的第三季盈利遜分析員預測。

￭ 美光科技第三季獲利8.4億美元，勝去年同期；期內每股盈利及收入均勝預期。

￭ 藥廠艾伯維(AbbVie)收購肉毒桿菌素廠商愛力根(Allergan)，涉630億美元。

￭ 美國10年期債息回落，最低曾見1.98厘，尾段報1.995厘。

￭ 美滙指數曾跌至95.84的3個月低位，尾段回升報96.15。日圓兌美元曾升至1月閃崩以來最高，尾段報107.18日圓。歐羅一度跌至3個月低位，尾段報1.1372美元。

￭ 紐約期金升上6年新高，最高報每盎斯1442.9美元，收市報1418.7美元，升0.5美元或0.04%。

￭ 紐約期油跌0.1%，收報每桶57.83美元；布蘭特期油升0.2%。

￭ 英國股市收升0.08%；德股跌0.38%；法股下滑0.13%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28065點，較昨日恒指收市低水121點。

￭ ADR港股比例指數報28007，較港低178點。

￭ 滙控(00005)行政總裁范寧：美中貿易爭端是「希望看到中國被遏制的更廣泛願望」所表現出的現象。

￭ 會德豐地產將軍澳GRAND MONTARA累積登記逾6000票，超購10.9倍。

￭ 永泰(00369)屯門OMA OMA推3號價單，涉50伙，售價456萬至973.8萬元，平均呎價12939元。

￭ 創世紀(01849)周三掛牌，交易資料顯示，暗盤收報0.55元，較招股價跌15.38%。

￭ 宏安地產(01243)全年盈利按年跌72.34%，派末期息0.7仙，及特別股息0.945仙。

￭ 萬輝化工(01561)按每股2.85元配售4561.4萬股新股，淨籌1.3億元。

￭ 復星醫藥(02196)同意子公司以不超過7.47億元人民幣，收購力思特製藥約97.83%股份。

￭ 中教控股(00839)以10.1億人民幣，收購四川外國語大學重慶南方翻譯學院全部舉辦人權益。