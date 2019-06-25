港股直擊 中國財經 即巿股評

市場擔心中美經濟戰或蔓延至內銀，恒指昨日創一個半月高位，今日曾吐逾400點，再度失守50天線(28408點)，成交回升至823.7億元。

北水流入加快，由昨日淨入2.51億元，增至10.33億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

工行(01398)為今日北水淨買入最多個股，全日淨買4.35億元，招行(03968)今日瀉7.7%，但獲2.42億元淨買，建行(00939)則錄1.31億元淨買。

金價曾升穿1430美元關，金礦股受追捧，山東黃金(01787)全日錄1.03億元淨買，招金(01818)也有295萬元淨入。煤炭股龍頭神華，全日也錄3.9億元淨買。

波司登(03998)反駁沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)指控，復牌彈15%，全日錄6316萬元淨買。

內房股萬科(02202)全日錄5826萬元淨入，但融創(01918)則錄1.93億元淨走，為全日最多淨走個股。

北水沽內險股，國壽(02628)錄1.17億元淨走，平保(02318)則有2454萬元淨沽；新華保險(01336)也錄1745萬元淨走。

其他較多錄得淨走個股包括騰訊(00700)、李寧(02331)及藥明生物(02269)，全日錄1.44億、5161萬及3393萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:招行、工行、神華、平保、融創、騰訊、山東黃金、國壽、新華保險及建行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:招行、建行、波司登、山東黃金、騰訊、融創、李寧、萬科、藥明生物及招金。