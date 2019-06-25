A股午後持續下滑逾1%。
上證指數現報2958點，挫49點或1.65%，最低見2948點，挫59點或1.97%，成交1601.64億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9042點，挫170點或1.85%，低見9004點，挫207點或2.25%，成交1800.16億元。
滬深300指數報3771點，挫69點或1.82%；創業板指數報1485點，挫29點或1.92%。
各板塊幾乎全線走跌，金融、鋼鐵、石油、化工、電力股挫逾2%；水泥、房地產、煤炭股挫逾1%；有色金屬股則偏軟。
今日 13:11 中國財經
A股午後持續下滑逾1%。
上證指數現報2958點，挫49點或1.65%，最低見2948點，挫59點或1.97%，成交1601.64億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9042點，挫170點或1.85%，低見9004點，挫207點或2.25%，成交1800.16億元。
滬深300指數報3771點，挫69點或1.82%；創業板指數報1485點，挫29點或1.92%。
各板塊幾乎全線走跌，金融、鋼鐵、石油、化工、電力股挫逾2%；水泥、房地產、煤炭股挫逾1%；有色金屬股則偏軟。
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