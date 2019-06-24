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路透報道，中國電訊設備供應商華為把美國研究分支Futurewei，隱密地與總公司脫鈎。

報道引述Futurewei僱員稱，自從美國商務部5月把華為列入貿易黑名單後，華為調走Futurewei中曾在華為工作過的僱員，以及把Futurewei僱員轉至新科技系統，禁止他們對外聯絡時使用華為標誌與名稱，但華為仍持有Futurewei股權。

美國商務部沒有把Futurewei列入黑名單。商務部沒有回應傳媒相關查詢。Futurewei法律顧問拒評上述消息。華為美國發言人未有回應查詢。

華為以往沒有向外界披露與Futurewei的關係，Futurewei則在美國招聘數百名僱員，也有與大學合作科研項目，但沒有公開與華為的關係。集團主要辦公地點是在矽谷，但在西雅圖、芝加哥與達拉斯也有辦公室，沒有與華為有重叠的登記地址。該公司擁有逾2100個專利，主要是在電訊與視訊領域。

與華為有科研合作的美國多間大學，由於受到政界壓力，正檢視與華為的合作安排。加州大學柏克萊分校研究主管Randy Katz稱，大學停止與華為的合作項目，但沒有停止與Futurewei的合作項目。不過，對於與Futurewei的合作，他曾經發出警告通知，但大學研究後認為與Futurewei的合作不受商務部禁令影響。不過，他表示，柏克萊正重新審視有關情況。