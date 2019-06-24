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今日 18:19 中國財經

多家券商獲准增短融待償餘額上限

《證券時報》報道，央行近期上調多家頭部券商待償還短期融資券餘額上限，初步估算，幾家券商的待償還短融券餘額上限將超2000億元人民幣。

業內人士透露，近期銀行間市場出現一定的信用收縮現象，監管層已於日前召集部分券商，對防範化解債券市場流動性風險進行商討。參會機構應對中小券商、公募機構進行一定的流動性支持，並逐日上報當日的流動性支持明細。

一名大型險企投資部負責人分析，頭部券商的待償還短期融資券餘額上限獲提高，其實是監管層定點對券業進行支持，避免在風險偏好降低的情況下，券商受到更大影響。

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